Flávio Bolsonaro propone acabar con la reelección consecutiva de los presidentes

La propuesta inició su trámite en la Cámara alta, al contar con el respaldo de 30 de los 81 miembros del Senado, todos ellos de partidos de derecha y centro-derecha.

El texto de la enmienda constitucional prohíbe la reelección inmediata de los presidentes, pero no veta la posibilidad de un segundo mandato no consecutivo.

El segundo artículo de la propuesta es más polémico, puesto que determina que la prohibición se aplicaría también al presidente que sea elegido en las elecciones de octubre de 2026.

Esta disposición choca con el artículo 16 de la Constitución, que establece que las modificaciones en las leyes electorales no se pueden aplicar a los comicios que se celebren en un plazo menor a un año.

En su argumentación, Flávio Bolsonaro afirma que la reelección, introducida en Brasil en 1997, ha perjudicado las labores de gobierno, puesto que los mandatarios toman muchas de sus decisiones en función de su rédito electoral.

También valoró que la reelección debilitó la alternancia de poder, ya que los gobernantes gozan de una "ventaja inherente" al cargo por la visibilidad institucional y por su influencia política superior a la del resto de candidatos.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, es el candidato opositor mejor situado en las encuestas de intención de voto, que lidera el actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien optará a su cuarto mandato en octubre.

En Brasil, desde 1997 está permitida una única reelección inmediata, pero no hay límite para las reelecciones no consecutivas.

Desde entonces, han logrado un segundo mandato consecutivo Fernando Henrique Cardoso, Lula y Dilma Rousseff, mientras que Jair Bolsonaro fue el único presidente que fracasó en su intento de reelección, en 2022.

La propuesta presentada por Flávio Bolsonaro no es la única que está en trámite en el Legislativo que propone el fin de la reelección.

Otra propuesta similar, que además de acabar con la reelección, quiere ampliar el mandato de cuatro a cinco años, ya ha pasado los trámites en las comisiones y está lista para ser votada en el pleno del Senado.