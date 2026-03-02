Fuga y deflación de gas natural en sur de Perú produce restricción del suministro en Lima

La compañía Calidda señaló que la medida se tomó tras recibir la información sobre la emergencia de la empresa operadora Transportadora de Gas de Perú (TGP) y la decisión del Ministerio de Energía y Minas (Minem) de declarar el estado de emergencia para que se ejecuten "con la mayor celeridad, los trabajos técnicos necesarios" para superar la contingencia.

"Se ha establecido un mecanismo de racionamiento para el despacho de gas natural, priorizando solo el suministro a los consumidores residenciales y comerciales, así como el transporte público masivo de pasajeros cuyo único combustible de uso es el GNV", precisó.

Calidda agregó que trabaja "de manera ininterrumpida" con TGP y con las autoridades competentes "para mitigar el impacto de esta situación".

Remarcó, en ese sentido, que "resulta fundamental" que sus clientes residenciales y comerciales hagan un "uso responsable y moderado del gas natural" y que coordina con sus grandes clientes empresariales para dar prioridad "en todo momento a la seguridad del sistema y la continuidad del suministro esencial".

La fuga y combustión de gas natural en el distrito cusqueño de Megantoni, donde encuentra el yacimiento de Camisea, fue informada el domingo por el Ministerio de Energía y Minas, que aseguró que se activaron de inmediato los protocolos establecidos en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).

El ministerio señaló que TGP aplicó su plan de respuesta de emergencia, procedió al cierre inmediato de válvulas y al aislamiento del tramo comprometido y se dispuso la suspensión temporal del transporte de líquidos de gas natural y la interrupción de la inyección de gas natural en el punto de recepción del sistema de transporte, como medida preventiva.

El Ejecutivo también anunció una declaración de emergencia para adoptar acciones extraordinarias para asegurar la continuidad del abastecimiento y dar prioridad al suministro de gas natural para uso residencial y servicios esenciales, con el objetivo de garantizar la estabilidad del sistema.

TGP informó, por su parte, que durante la mañana del domingo activó su plan de respuesta tras detectar la fuga y posterior llamarada y anunció que suspendió temporalmente el transporte de gas en ese tramo para controlar la emergencia.

Este lunes, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) confirmó que, a consecuencia de la fuga de gas, se registró una deflagración en la estación de válvulas de Megantoni.

Agregó que la municipalidad del distrito activó el grupo de trabajo y la plataforma de Defensa Civil, y que TGP activó su plan de respuesta para la atención de la emergencia.