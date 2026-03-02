FundéuRAE: telefonía móvil, claves de redacción

1. “Teléfono”, “reloj” o “anillo inteligente”

“Teléfono inteligente”, “reloj inteligente” y “anillo inteligente” son alternativas adecuadas en español a las expresiones inglesas “smartphone”, “smartwatch” y “smart ring”, respectivamente.

2. La expresión “inteligencia artificial”, con minúsculas

La denominación “inteligencia artificial” se escribe con minúsculas, ya que es una expresión común. También van con minúscula los adjetivos que se le puedan añadir, como “generativa”. En cambio, la sigla “IA”, mejor que la inglesa “AI”, sí se escribe con mayúsculas.

3. “6-G” y “3-D”, pero también “6G” y “3D”

Tal como indica el “Diccionario panhispánico de dudas”, las siglas formadas por la combinación de cifras y letras se pueden escribir con o sin guion, aunque es cada vez más frecuente omitir este signo: “6G”, “5G”, “3D”...

4. “Empresa emergente”, mejor que “start-up”

Con el anglicismo “start-up” se conoce en el mundo de los negocios y la innovación a aquellas sociedades que, pese a su juventud y falta de recursos, consiguen obtener buenos resultados en el mercado y pasan a ser impulsadas por otros inversores o absorbidas por empresas ya consolidadas. Se recomienda emplear la alternativa “empresa emergente”.

5. “Tecnología ponible”, mejor que “tecnología wearable”

Es preferible la construcción “tecnología ponible” a la denominación inglesa “wearable technology” y a la fórmula mixta “tecnología wearable”. Para aludir en general al conjunto de estos dispositivos, es adecuado el término “ponibles”: “Es probable que las compañías introduzcan innovaciones en los ponibles”.

6. “Pantalla”, mejor que “display”

La voz inglesa “display” puede sustituirse en español por “pantalla (de visualización)” o “visualizador”.

7. “Píxel” y “pixel”, ambas válidas

Tanto “píxel” (llana) como “pixel” (aguda) son válidas para aludir al elemento mínimo de ciertos tipos de imágenes. La primera es habitual en España y la segunda es la mayoritaria en muchos países de América. El plural se forma añadiendo “-⁠es”, es decir, “píxeles” y ”pixeles”. Los de “megapíxel” y “megapixel” (escritos en una sola palabra) son “megapíxeles” y “megapixeles”.

8. “Producto insignia”, mejor que “flagship”

Para referirse al producto de más calidad o más característico de una empresa se recomienda utilizar “producto” “insignia” como alternativa al anglicismo “flagship”. Este extranjerismo se aplica también a tiendas, empresas y, en general, a cualquier elemento representativo y distintivo dentro de un conjunto, por lo que se puede sustituir por opciones como “tienda insignia” o “empresa insignia”, según el caso.

9. “Tecnología táctil”, mejor que “tecnología touch”

Al hablar de los dispositivos que se manejan sin necesidad de un teclado, un ratón..., esto es, mediante el contacto directo de los dedos principalmente, se recomienda emplear “tecnología táctil” en lugar de “tecnología touch”.

10. “Cámara selfi”, mejor que “cámara selfie”

La grafía “selfi”, plural “selfis”, es la recogida en el diccionario académico como adaptación de la forma inglesa “selfie”. Es un término empleado para referirse a las fotografías que uno toma de sí mismo, solo o en compañía de otros, y, por extensión, a las cámaras frontales de los dispositivos con los que se hacen estas fotografías.

11. “Plegable”, mejor que “foldable”

Para aludir a un dispositivo que puede doblarse, es recomendable optar por alternativas asentadas como “plegable”, mejor que el extranjerismo “foldable”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.