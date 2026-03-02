Georgia llama al diálogo diplomático a los países implicados en la escalada en Irán

"Esperamos que la paz se restablezca en Oriente medio lo antes posible, para lo cual las acciones bélicas deben ser reemplazadas por la diplomacia y el diálogo político", señaló el Gabinete de ministros en un comunicado.

Georgia, país caucásico que se encuentra a menos de 500 kilómetros de la frontera iraní, expresó su "profunda alarma" ante acciones armadas que "amenazan a la seguridad y el bienestar de todos los Estados de la región"

"Expresamos nuestras condolencias al pueblo de Irán, donde a consecuencia de las acciones bélicas ha muerto gran cantidad de gente, incluyendo al líder supremo, otros líderes políticos, muchas personas inocentes y decenas de menores de edad", añadió.

Además, el Gobierno expresó sus condolencias a Israel "tras la muerte de civiles" en los ataques perpetrados por el ejército iraní.

"El Gobierno de Georgia expresa su total solidaridad con los países árabes del golfo Pérsico, vinculados a Georgia con especiales lazos de asociación", añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

EE.UU. e Israel volvieron a lanzar el sábado nuevos bombardeos contra diversos puntos de Irán, especialmente Teherán, en los que han muerto el líder supremo, Alí Jameneí, y varios altos cargos militares y de seguridad.

El único balance oficial de muertos en Irán, emitido al final del primer día de la guerra, cifraba en 200 las víctimas mortales, número que no se ha actualizado hasta ahora.

Según la agencia Mehr, al menos otras 20 personas murieron esta madrugada en bombardeos contra un barrio en el este de la capital persa.

Por su parte, la república islámica también ha atacado Israel, así como países aliados de Estados Unidos en la región y que albergan sus bases militares, como Kuwait, Arabia Saudita, Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos.