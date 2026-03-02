Gobierno chipriota confirma impacto de un dron iraní en una base británica en Chipre

El mandatario señaló en un vídeo enviado a los medios locales que el dron impactó a las 00.03 hora local (22.03 GMT) y que, desde el primer momento, todos los servicios competentes de la República fueron puestos en alerta y en plena preparación operativa.

Jristodoulides, cuyo país preside la Unión Europea (UE) este semestre, anunció que ha convocado de inmediato al Consejo de Seguridad Nacional de Chipre para evaluar el impacto, cuyo origen no se ha determinado por el momento.

Subrayó que Chipre se encuentra en una región de especial inestabilidad geopolítica, que atraviesa una crisis sin precedentes, al tiempo que recalcó que su país no participará ni tiene intención de participar en ninguna operación militar.

Chipre, que se encuentra a solo 250 kilómetros de la costa del Líbano y unos 300 kilómetros de Israel, seguirá centrada en su papel humanitario, “siempre como parte de la solución y no del problema”, dijo Jristodoulides.

El Reino Unido mantiene en Chipre dos grandes bases militares, la de Akrotiri (sur-oeste) y Dhekelia (este), que abarcan aproximadamente el 3 % del territorio de la isla.

Establecidas en 1960 tras la independencia chipriota, constituyen enclaves estratégicos para labores de inteligencia, logística y operaciones militares del Reino Unido en el Mediterráneo oriental y Oriente Medio.

La propia Administración de las Bases Soberanas señaló en un comunicado que las autoridades han planificado la dispersión temporal del personal no esencial como medida de precaución tras el incidente con el dron durante la noche.