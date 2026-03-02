Grecia envía fragatas y cazas a Chipre tras el ataque de un dron iraní a base británica

"Tras los ataques injustificados en territorio chipriota, Grecia contribuirá de todas las formas posibles a la defensa de Chipre durante la crisis actual, con el fin de hacer frente a las amenazas y las acciones ilegales en su territorio", señaló este lunes el ministro de Defensa de Grecia, Nikos Dendias.

Dendias señaló además que mañana, martes, se reunirá en Chipre con el presidente chipriota, Nikos Jristodoulides, y con el ministro de Defensa del país, Vasilis Palmas, para lograr "una mejor coordinación entre los dos países" durante esta crisis.

La pasada noche un dron Shahed de fabricación iraní impactó en la base británica de Akrotiri en la isla mediterránea, causando daños materiales menores, informó este lunes Jristodoulides en un mensaje de vídeo.

Este lunes fueron neutralizados dos dones de origen desconocido que se dirigían hacia esta base británica, anunció en la red social X el portavoz del Gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis.