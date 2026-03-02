Guardia Revolucionaria dice haber atacado un petrolero "aliado de EEUU" en Ormuz

En la duodécima oleada de ataques a objetivos estadounidenses, Irán lanzó ataques con 26 drones y 5 misiles balísticos a Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y el estrecho de Ormuz, según informó la Guardia Revolucionaria en su cuenta de Telegram.

Dos de estos drones impactaron, según la Guardia Revolucionaria, a este petrolero en el estrecho de Ormuz, aunque no se sabe el alcance de los daños.

Además, la guardia revolucionaria asegura que atacó la base estadounidense Arifjan en Kuwait y la base Al Minhad, en Emiratos Árabes Unidos.

"Las instalaciones restantes de la flota naval estadounidense en Baréin fueron alcanzadas y destruidas con 6 drones", añadió.