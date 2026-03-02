Hamás considera una "peligrosa escalada" la "brutal agresión" de Israel a Líbano

En un comunicado, Hamás enmarcó los ataques en un contexto de "continuas violaciones sionistas contra el Líbano y su soberanía".

Hamás reiteró su "solidaridad con el Líbano", hizo un llamamiento a los países árabes a la unidad y a hacer frente a estos "crímenes" que "amenazan la seguridad y la estabilidad de toda la región".

Desde su comienzo la madrugada de este lunes, las acciones lanzadas por el Estado judío han causado 52 muertos y 154 heridos, según un informe de la Unidad de Gestión de Desastres difundido por la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

A lo largo de la jornada, Israel alcanzó diversas zonas del sur de Líbano, el oriental Valle de la Bekaa y el extrarradio capitalino del Dahye, algunas de cuyas explosiones se pudieron escuchar en buena parte de Beirut.

La ofensiva aérea provocó el desplazamiento de 28.586 personas a unos 168 albergues habilitados por las autoridades, 92 de los cuales todavía tienen capacidad para recibir a más desplazados y permanecen abiertos para nuevas llegadas, de acuerdo con el informe de la oficina de Desastres libanesa.