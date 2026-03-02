India y Canadá acuerdan cerrar su tratado de libre comercio antes de que acabe el año

El anuncio sobre el Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA) lo hizo el primer ministro canadiense, Mark Carney, durante su comparecencia conjunta en Nueva Delhi con su homólogo indio, Narendra Modi.

"Estamos avanzando hacia un acuerdo ambicioso que reducirá las barreras, aumentará la certidumbre y desbloqueará oportunidades para exportadores, inversores y trabajadores de ambos países", subrayó Carney, situando el cierre del pacto en el calendario de este mismo ejercicio.

Por su parte, el primer ministro Modi refrendó este cronograma al calificar el tratado comercial como la "prioridad absoluta" para materializar el potencial económico de ambas naciones.

"Hemos decidido finalizar el CEPA pronto para crear nuevas oportunidades de inversión y empleo", afirmó el mandatario indio, destacando que los fondos de pensiones de Canadá ya han inyectado 100.000 millones de dólares en la economía del país asiático como muestra de confianza en su crecimiento.

El acuerdo busca elevar el intercambio comercial desde los niveles actuales hasta la meta de los 50.000 millones de dólares para 2030, impulsando sectores como la tecnología, la inteligencia artificial y los minerales críticos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El encuentro entre los líderes sirvió para sellar el contrato de suministro de uranio a largo plazo por valor de 2.600 millones de dólares y la entrada de Canadá en la Alianza Solar Internacional.

La India lleva adelante una política de apertura comercial para posicionarse como alternativa a China, destacando la firma de los tratados de libre comercio con el Reino Unido y la Unión Europea, el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) con los Emiratos Árabes Unidos y el Acuerdo de Cooperación Económica y Comercio (ECTA) con Australia.

A estos se suman tratados históricos con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), que incluye a Suiza y Noruega, además de acuerdos de alcance parcial con Japón y Corea del Sur.