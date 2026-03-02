Investigan si agentes migratorios infringieron la ley en más de 15 incidentes en Minnesota

La fiscal Mary Moriarty explicó que la investigación denominada Proyecto de Transparencia y Rendición de Cuentas, busca recopilar evidencia presentada por el público y animó a los ciudadanos a compartir información.

Se han identificado al menos 17 incidentes ocurridos en las redadas en el condado, que incluye a la ciudad de Mineápolis.

"Nuestro objetivo es investigar estos casos en colaboración con las autoridades locales para brindar transparencia y, potencialmente, que los agentes federales que participaron en conductas ilegales rindan cuentas", dijo Moriarty en un video en X.

Como parte de la investigación, se creó un nuevo portal para que los residentes compartan de forma anónima imágenes y descripciones de incidentes relacionados con posibles conductas ilegales por parte de agentes federales.

La fiscal mencionó en específico un caso que involucra a Bovino, quién fue relevado de sus funciones frente a las redadas migratorias, tras la muerte de dos estadounidenses, ambos de 37 años, en los operativos en esa ciudad.

Moriarty busca más información sobre un incidente en el que Bovino fue captado lanzando gas lacrimógeno.

La fiscal también busca la colaboración del público para encontrar más información de un hecho ocurrido en enero cuando agentes federales interactuaron con el personal y los estudiantes de una escuela secundaria.

"Si tienen información sobre cualquiera de estos casos, o cualquier otro caso que deseen que conozcamos, por favor, envíen esa información", dijo Moriarty en su llamado al público, tras considerar que los operativos migratorios en el condado causaron “daños irreparables”, al referirse a la muerte a tiros de Renée Good y Alex Pretti.

Bovino fue relevado de la asignación y regresó a sus funciones en la frontera entre California y México.