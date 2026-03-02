Irán acusa a Trump de traicionar su "EE.UU. primero" y cambiarlo por "Israel primero"

"Trump ha traicionado el 'Estados Unidos primero' para adoptar el 'Israel primero'", escribió Lariyani en un mensaje en mayúsculas -al estilo de Trump- en su cuenta de la red social X.

Lariyani, una figura clave en el régimen iraní, reiteró que no van a negociar con Estados Unidos, después de que Trump afirmara en una entrevista con la revista The Atlantic que los iraníes querían hablar con él para detener la guerra comenzada por EE.UU. e Israel.

"Las ilusiones de Trump han arrastrado a toda la región a una guerra innecesaria, y ahora está preocupado, con razón, de que haya más víctimas estadounidenses", afirmó Lariyani.

"Es ciertamente muy triste que (Trump) esté sacrificando el tesoro y la sangre estadounidense en favor de las ambiciones expansionistas ilegítimas de (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu", agregó.

La Guardia Revolucionaria iraní informó este lunes de una nueva oleada de ataques contra objetivos gubernamentales y militares en varios puntos de Israel, en una operación que Teherán ha bautizado 'Promesa Verdadera 4'.

Estas ofensivas iraníes se producen después de varias oleadas de bombardeos de Israel y Estados Unidos contra el país persa esta madrugada, entre ellas un ataque en Teherán en el que murieron al menos 20 personas, según informó la agencia Mehr.

Se desconoce el número de víctimas mortales de la guerra en Irán, comenzada por Israel y Estados Unidos. El último recuento oficial se dio hace dos días, cuando se informó de 200 muertos.