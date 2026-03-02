Irán nombra a general de la Guardia Revolucionaria como nuevo ministro de Defensa

El vicejefe de Comunicación e Información de la oficina del presidente, Mohammad Mahdi Tabatabaei, anunció el nombramiento de al-Reza como ministro interino, según anunció la agencia oficial Irna.

El general Aziz Nasirzadeh, ministro de Defensa iraní cuya muerte fue anunciada por Israel tras los bombardeos conjuntos con Estados Unidos, ocupaba el cargo desde agosto de 2024.

Irán confirmó su muerte este domingo junto al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví, y también las del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, confirmadas por la televisión estatal iraní.

Israel además asegura que en los ataques junto a EEUU ha matado a 40 comandantes y altos funcionarios iraníes, incluido el líder supremo, Alí Jameneí, cuya muerte fue confirmada ayer por la televisión pública iraní y por la Guardia Revolucionaria.

La ofensiva estadounidense e israelí comenzó a primera hora del sábado contra objetivos en Teherán y otras ciudades como Tabriz e Isfahán y ha causado, según el último balance de la Media Luna Roja, 555 muertos.