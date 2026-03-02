Iraníes se concentran ante la ONU en Ginebra para celebrar el fin de Alí Jameneí

"Hubo celebraciones por todo Irán este fin de semana y nosotros venimos también para expresar nuestra alegría por un primer paso hacia el fin de esta revolución y la libertad de Irán", señaló a EFE Arya Basti, presidente de la Asociación Médica Suizo-Iraní y uno de los organizadores de la concentración.

Los manifestantes, no más de una veintena, portaron banderas del Estado monárquico anterior a la república islámica, fotografías de Pahleví, y mostraron imágenes de decenas de fallecidos en la represión a las protestas del pasado enero.

"Nuestra demanda es sobre todo que se deje de negociar o discutir con un régimen moribundo que no representa al pueblo iraní", recalcó Basti, quien aseguró que los días 8 y 9 de enero "cerca de 50.000 personas fueron asesinadas en las calles, sólo por protestar".

También portaron banderas de Israel, según los organizadores, "el único aliado junto a Estados Unidos" en la lucha contra el régimen.

"Cuando te estás ahogando y alguien te extiende la mano, ¿la vas a rechazar? Israel está ahí para ayudar al pueblo iraní", afirmó el médico.