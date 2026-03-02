Israel abrirá mañana el paso fronterizo de Kerem Shalom en Gaza

"Se ha decidido reabrir el cruce de Kerem Shalom a partir de mañana (martes) para la entrada gradual de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza", recoge el texto difundido por COGAT, en el que el organismo dice haber tomado la decisión en coordinación con el Centro de Coordinación Civil-Militar para Gaza (CMCC) estadounidense.

COGAT señaló que la decisión se llevará a cabo "bajo restricciones de seguridad que protegerán la seguridad de todos aquellos presentes a ambos lados del cruce".

Israel anunció el sábado, tras lanzar junto a Estados Unidos su operación militar contra Irán, que cerraría los cruces fronterizos de Gaza de forma indefinida. Entonces alegaba que en la Franja ya había "cuatro veces" la ayuda humanitaria necesaria.

"En este contexto, un mecanismo hecho a medida de la situación de seguridad actual se ha formulado", continúa el comunicado.

El mecanismo, que llevarán a cabo el Comando Sur del Ejército, la Autoridad de Cruces Terrestres y el Ministerio de Defensa israelí, no queda reflejado en el texto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ejército israelí sostiene que en Gaza han entrado desde que comenzó el alto el fuego unos 600 camiones diarios, si bien su distribución está compuesta mayoritariamente por bienes comerciales (45 %), frente a una menor cantidad procedente de la ONU (17 %) y organismos internacionales (18 %).

Los bienes comerciales del sector privado llegaban (hasta el cierre impuesto por Israel el sábado) constantemente a Gaza, pero sus precios siguen siendo elevados para una población con una economía devastada por la ofensiva.