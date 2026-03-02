Israel anuncia que vuelve a bombardear el sur de Beirut

Medios libaneses, como L'Orient-Le Jour, reportaron explosiones en los suburbios del sur de la ciudad, la misma zona que fue atacada durante la madrugada del lunes.

En un mensaje en su cuenta de telegram, las FDI informaron estar bombardeando "cuarteles de Hizbulá y depósitos de armas en Beirut".

El Líbano se convirtió en un nuevo campo de batalla del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos desatado por el ataque de Washington y el Estado judío contra Irán el pasado sábado, que provocó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y se cobró la vida de más de 500 personas.

Desde entonces, no han cesado los ataques entre Israel e Irán, así como los bombardeos de Irán a países aliados de Estados Unidos en la región.

El grupo chií libanés Hizbulá, aliado de Irán, atacó el norte de Israel en la madrugada del lunes como respuesta a la muerte de Jameneí y los bombardeos de Teherán, lo que provocó la respuesta israelí, que lanzó una ofensiva a gran escala contra Beirut y el sur del Líbano.

El Ejército israelí aseguró haber atacado más de 70 instalaciones de almacenamiento de armas, bases de lanzamiento y lanzadores de misiles pertenecientes a Hizbulá. Esta ofensiva provocó la muerte de 52 personas y dejó 154 heridos, según fuentes oficiales, entre los cuales se cuentan líderes del grupo chií.