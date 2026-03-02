Israel ataca más de 70 objetivos en el sur del Líbano en el última oleada de bombardeos

"Las Fuerzas de Defensa de Israel acaban de completar una ola de incursiones a gran escala contra la infraestructura de Hizbulá en el sur del Líbano", anunció el portavoz en árabe del Ejército, Avichay Adraee.

El Ejército israelí aseguró en un comunicado que ha atacado "más de 70 instalaciones de almacenamiento de armas, bases de lanzamiento y lanzadores de misiles pertenecientes a la organización terrorista Hizbulá".

Estados Unidos e Israel iniciaron la madrugada del sábado la operación Furia Épica, como la bautizó el Pentágono, que se ha saldado con la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y de gran parte de su cúpula militar.

Según la Media Luna Roja, los ataques de EE.UU. e Israel han causado al menos 555 muertos. Hasta la fecha, cuatro militares estadounidenses han fallecido por un ataque iraní y cinco han resultado heridos.

Israel, donde se han registrado diez muertos por misiles iraníes, ha extendido los ataques también a Líbano contra el grupo chíi Hizbulá, donde 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas la madrugada de este lunes en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut y el sur del país.