Israel sugiere que hay informes que atribuyen a Guardia Revolucionaria el ataque a escuela

"He visto diferentes informaciones. Algunos informes indican que, en realidad, se trató de un ataque del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que tenían como objetivo estas instalaciones. No dispongo de información exacta", dijo Danon en una rueda de prensa en la ONU.

El embajador fue preguntado en varias ocasiones por el ataque contra una escuela de Minap, en Irán, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país persa, comenzada el sábado.

Según el Ministerio de Salud iraní, al menos 180 personas han muerto en este ataque, que afectó a una escuela de primaria de niñas.

"Lamentamos la pérdida de vidas civiles y rezamos por el pueblo iraní, pero contamos con información de inteligencia y nuestros objetivos son instalaciones militares", aseguró el representante israelí ante la ONU.

Pese a la denuncia de las autoridades iraníes y responsables políticos, aun no se ha confirmado la autoría del ataque.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hasta ahora solo ha habido acusaciones cruzadas. La interrupción casi total de internet y las limitaciones para el acceso a las zonas afectadas dificultan la confirmación definitiva de las cifras, así como la presencia de verificadores externos.

Un portavoz del Ejército israelí, Nadav Shoshani, aseguró este domingo no tener conocimiento de "ninguna operación" de las Fuerzas Armadas israelíes o estadounidenses en la zona del colegio.

"En este momento no tengo conocimiento de ningún ataque israelí o estadounidense allí. Sé que los estadounidenses lo están comprobando y que nosotros también", dijo en una rueda de prensa virtual mantenida con la prensa extranjera.

Por otro lado, el Hospital Gandhi en Teherán sufrió daños tras un ataque similar durante la noche del domingo y los equipos sanitarios y de emergencia han iniciado la evacuación de pacientes y personal, según informó hoy el portavoz del Ministerio de Sanidad, Hossein Kermanpour.