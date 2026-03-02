La Audiencia Nacional inadmite la denuncia de un socio del FC Barcelona contra Laporta

El juez Santiago Pedraz ha dictado un auto este lunes en el que rechaza que la Audiencia Nacional sea el órgano judicial competente para investigar la denuncia, tal y como sostiene la Fiscalía, que en un informe remitido el viernes al juzgado, solicitó derivarla a los juzgados de Barcelona para que decidiesen sobre si la admitían a trámite.

Pedraz, titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (antiguo Juzgado Central de Instrucción 5), acude a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que para investigar los delitos presuntamente cometidos en el extranjero, de acuerdo con las competencias de la Audiencia Nacional, es necesario que el delito se cometa "en su integridad en el extranjero".

En este sentido, el juez añade que los delitos continuados o permanentes o complejos que en parte han sido cometidos en España y en parte en el extranjero, deben ser enjuiciados por el órgano judicial del territorio español competente, en el que, "aunque no totalmente, hayan sido perpetrados".

La denuncia fue interpuesta por delitos de blanqueo de capitales, administración desleal, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y organización criminal en relación con varias operaciones presuntamente fraudulentas en el extranjero.

Al rechazar la competencia de la Audiencia Nacional, la Fiscalía basó su argumentación en que los delitos denunciados por el socio en su escrito tienen su origen en otros que presuntamente habrían sido cometidos en Barcelona.

Poco después de haber adquirido de nuevo la condición de socio del FC Barcelona, Isidro Navarro, natural de Pulgar (Toledo), interpuso una denuncia en la Audiencia Nacional contra el hasta ahora presidente azulgrana Joan Laporta -que aspira a la reelección- y varios de los miembros de su Junta, justo al inicio del proceso electoral para elegir a la nueva directiva del FC Barcelona.

Al trascender la presentación de esta denuncia por parte de una persona que acababa de ser admitida como socia del FC Barcelona justo al comenzar el proceso electoral a la presidencia del club, la entidad azulgrana calificó en un comunicado de "total y absolutamente falsa" la documentación en la que se basa el escrito.