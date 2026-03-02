La Bolsa de Buenos Aires cierra con un descenso del 1,48 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un retroceso del 1,26 %, hasta los 106.852.464,62 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más perdieron fueron las de Grupo Supervielle (-6,79 %), BBVA Argentina (-5,29 %) y Ternium (-4,68 %).

Por el contrario, cerraron en positivo las acciones de Edenor (+9,17 %), Cablevisión Holding (+3,73 %) y Transener (+2,03 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares bajaron un promedio de 0,5 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a los 567 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 5 pesos, a 1.415 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.393 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 5 pesos, a 1.420 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,3 %, a 1.464,45 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó un 0,1 %, a 1.418,75 pesos por unidad.