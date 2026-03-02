La Bolsa de Milán cae un 1,97 % por la escalada del conflicto en Oriente Medio

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share bajó un 2,01 % hasta los 48.907,65 puntos.

Durante la jornada cambiaron de manos unos 836 millones de acciones por un valor de unos 5.628 millones de euros (unos 6.575 millones de dólares).

El parqué milanés, en sintonía con el resto de las plazas europeas, se vio lastrado por la escalada bélica tras los ataques contra territorio iraní y la respuesta de Teherán contra objetivos en Tel Aviv, Jerusalén y bases estadounidenses en la región.

Esta situación ha disparado el precio de las materias primas energéticas ante el temor de una interrupción del suministro de crudo y gas en el estrecho de Ormuz.

En el terreno de las pérdidas, el grupo automovilístico Stellantis lideró las caídas con un desplome del 7,16 %, seguido de la firma de lujo Brunello Cucinelli (-4,57 %), la aseguradora Unipol (-4,25 %), Bper Banca (-4,12 %) y el fabricante de vehículos deportivos de lujo Ferrari (-4,08 %).

Las ganancias se concentraron en los valores energéticos y de defensa: la energética Eni subió un 3,63 %, seguida del gigante de la defensa Leonardo (2,50 %), la gasística Italgas (1,55 %), la eléctrica A2a (0,89 %) y la fabricante de cables Prysmian (0,83 %).