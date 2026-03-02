La Bolsa española cae el 2,62 %, el mayor descenso desde abril por el ataque contra Irán

El principal índice español, el IBEX 35, se dejó 481,9 puntos, para terminar en 17.878,9. En el año gana todavía el 3,3 %.
De los grandes valores, el gigante textil Inditex cedió el 4,86 %; y Banco Santander, el 4,84 %. El grupo financiero BBVA bajó el 3,87 %; Telefónica perdió el 3,27 %; y la eléctrica Iberdrola, el 1,27 %.
Por el contrario, la petrolera Repsol encabezó las subidas españolas con un 5,6 %.
El mercado español, con la mayoría de las empresas a la baja, moderaba la caída al cierre mientras Wall Street bajaba el 0,6 % provisional y las plazas europeas registraban pérdidas de alrededor del 2 %.
El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, subía el 7,68 % y se cambiaba a 78,05 dólares.