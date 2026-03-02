La Justicia rusa deniega la solicitud del exviceministro de Defensa ruso de ir a la guerra

Durante la sesión celebrada este martes en el Tribunal de distrito Meschanski de Moscú, un representante de la oficina de reclutamiento de la capital rusa comunicó dicha negativa, según informó la agencia rusa TASS desde la corte.

Ivanov presentó su solicitud en febrero pasado por segunda vez, ya que en octubre pasado el militar ya había declarado estar dispuesto a hacerlo para expiar su pena de prisión.

La Justicia rusa condenó en julio de 2025 a Ivanov, mano derecha del anterior ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, a trece años de prisión por malversación de fondos por valor de más de 216 millones de rublos (alrededor de 2,7 millones de dólares al cambio actual), relacionado con la compra de dos transbordadores en el estrecho de Kerch y la retirada de más de 3.900 millones de rublos (casi 50 millones de dólares) del banco Interkommerts.

Tras la reelección en 2024 del presidente Vladímir Putin se inició una purga contra mandos militares y otros altos funcionarios rusos por corrupción, lo que ha implicado una profunda reestructuración del Ministerio de Defensa y la renovación de su cúpula.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, varios altos cargos rusos condenados por diversos delitos han solicitado conmutar su pena de cárcel por el servicio en el Ejército y algunos de ellos lograron el indulto tras ser heridos en el frente.