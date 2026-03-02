La manufactura privada venezolana busca "sinergias" con EE.UU. para elevar la producción

"La reunión se basó en las potencialidades que existen aquí en el país de los sectores industriales, sobre todo, de aquellos sectores donde hay un alto porcentaje de capacidad disponible", señaló.

Según López, el sector opera hoy al 52,7 % de su capacidad instalada, por lo que hay un 47,3 % "disponible" para asociaciones con empresas estadounidenses e incluso europeas con el fin de elevar ese nivel de operatividad, subir la producción y generar más empleo, lo que haría que haya un "mayor crecimiento de la economía venezolana".

Asimismo, se busca un apoyo financiero sobre todo para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan más del 80 % del sector empresarial venezolano.

"Queremos poner a disposición las capacidades que tenemos en algunos de los sectores, como autopartes, repuestos, metalmecánico, alimentos y medicamentos", indicó.

En el encuentro, según López, también se conversó sobre el "gran potencial" de Venezuela "en extracción y explotación de petróleo", lo que, dijo, debe estar acompañado de inversiones en áreas como electricidad y tecnología.

De acuerdo a una nota de la Cámara de Industriales del estado Lara (Cilara), difundida este lunes por Conindustria, existe una disposición favorable por parte de los actores estadounidenses para apalancar la recuperación energética "utilizando las capacidades instaladas de las empresas locales, lo que supondría un reimpulso vital para la economía nacional".

"Las industrias nacionales que prestan servicios al sector hidrocarburos serán piezas fundamentales en el plan de recuperación energética del país", sostuvo Cilara, cuya sede López visitó el fin de semana.

El pasado 12 de febrero, Conindustria dijo que está "lista" para apoyar en el proceso de expansión del sector petrolero venezolano.

"Muchas de nuestras industrias están listas para apoyar con su experticia, experiencia y productos. La reactivación petrolera puede convertirse en un motor transversal que impulse cadenas productivas completas y multiplique el impacto positivo en la economía", dijo entonces López.

Según la gremial, la producción manufacturera privada aumentó un 5,4 % el año pasado respecto a 2024, y se prevé un crecimiento del 12,7 % para 2026, impulsado por "mejores expectativas de pedidos, mayor estabilidad operativa y la posibilidad de integrarse a nuevas cadenas de valor vinculadas a la expansión petrolera".

Caracas y Washington, que han retomado sus vínculos diplomáticos tras siete años de ruptura, establecieron el pasado mes una asociación energética a largo plazo, anunciada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, quien visitó al país suramericano.