La naviera china Cosco reordena sus rutas en el golfo Pérsico y prioriza aguas seguras

En un aviso a clientes fechado el 1 de marzo, la compañía señaló que las embarcaciones que ya han entrado en el Golfo, una vez completadas sus operaciones "cuando sea seguro hacerlo", han sido instruidas para dirigirse a aguas seguras y permanecer fondeadas o a la deriva.

Los buques con destino a la zona han recibido instrucciones de priorizar la seguridad de navegación, incluyendo reducción de velocidad, espera en fondeaderos protegidos o nuevas indicaciones operativas, de acuerdo al comunicado.

La empresa indicó además que está evaluando planes de contingencia para la carga a bordo de los buques afectados, incluidas posibles alternativas de descarga en otros puertos.

El anuncio se produce después de que Irán advirtiera de que el tránsito por el estrecho de Ormuz ya no es seguro a causa del conflicto iniciado tras los ataques lanzados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

La advertencia iraní y el aumento del riesgo han provocado en la práctica la suspensión o el desvío de rutas de algunas de las grandes navieras como Maersk o Mediterranean Shipping Company (MSC).

Este lunes, la portavoz de la Cancillería china Mao Ning afirmó que Ormuz es un "canal internacional importante para el comercio de bienes y energía" y sostuvo que preservar su seguridad responde a los "intereses comunes de la comunidad internacional".