La naviera ONE suspende temporalmente su actividad en el Golfo Pérsico

El anuncio llega después de que las tres principales compañías japonesas de transporte marítimo (Mitsui O.S.K. Lines, Nippon Yusen y Kawasaki Kisen) también paralizasen su tránsito por el estrecho de Ormuz tras la escalada de ataques desde la ofensiva conjunta de EE. UU. e Israel contra Irán el sábado.

ONE indicó que "está tomando medidas de precaución para proteger a los marineros, buques, personal de tierra y la carga de los clientes", tras la intensificación del conflicto en Oriente Medio.

Asimismo, aseguró que está "evaluando detenidamente la situación viaje por viaje" "para la carga actualmente en tránsito o los envíos planificados".

Por el estrecho de Ormuz, entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán, transita alrededor del 20 % del petróleo y una parte relevante del gas natural licuado que se comercia por mar, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) y la ONU.

La mayoría de analistas ya apuntaban este fin de semana a un repunte del precio del crudo después de que la Guardia Revolucionaria de Irán advirtiera de que el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz "ya no es seguro", tras la muerte durante la ofensiva del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las navieras Maersk y Mediterranean Shipping Company (MSC) también anunciaron el domingo la suspensión temporal de la circulación por el estrecho.