La nieve y la migración estacional amenazan la logística electoral en el Himalaya nepalí

Las intensas nevadas de esta semana mantienen bloqueadas grandes zonas del Himalaya, lo que complica el acceso a los centros de votación más remotos, donde incluso con buen tiempo se requieren varios días de caminata para llegar.

La región montañosa, que representa el 16 % del territorio nepalí y comprende 21 distritos fronterizos con China, carece de conectividad vial en gran parte de su geografía.

En distritos como Taplejung, Sankhuwasabha, Solukhumbu (hogar del Everest), Mustang y Humla, alcanzar una mesa electoral puede suponer una travesía de entre tres y cinco días a pie.

En el distrito de Jumla, las autoridades han identificado al menos 15 centros de votación que podrían quedar totalmente inaccesibles si persisten las nevadas.

"Hemos informado al Ministerio del Interior sobre estas dificultades potenciales", explicó a EFE el principal oficial del distrito, Deepak Paudel.

Este esfuerzo logístico es crucial para la estabilidad de la república federal, establecida en 2008 tras una década de guerra civil.

Los comicios se celebran bajo un clima de renovación tras las protestas de la "Generación Z" en 2025, que forzaron la caída del anterior gobierno y dieron paso a una administración interina liderada por la exjueza Sushila Karki.

A la dificultad física se suma el factor demográfico, ya que casi el 30 % del censo de Jumla se encuentra fuera del distrito tras desplazarse a las llanuras del sur (Tarai) por negocios o para huir del frío, un éxodo invernal que deja los asentamientos del norte prácticamente desiertos.

"Durante las inspecciones hemos observado numerosas casas cerradas", señaló Paudel, lo que hace temer una baja participación entre los casi 19 millones de votantes llamados a las urnas para elegir a los 275 miembros de la Cámara de Representantes.

Con el fin de garantizar el derecho al voto, el Gobierno ha puesto en marcha un plan de medidas extraordinarias que incluye el uso de helicópteros del Ejército para trasladar las urnas desde zonas sin red de carreteras, como en el remoto valle de Limi en la frontera tibetana.

Mientras que en distritos como Humla, las cuadrillas llevan dos semanas retirando nieve de la vía Humla-Simikot para facilitar el paso de los funcionarios movilizados.

Este despliegue logístico se completa con la movilización de más de 180.000 efectivos de seguridad en todo el país, quienes tienen la misión de custodiar los centros de votación y prevenir posibles enfrentamientos entre las facciones del Congreso de Nepal y los bloques comunistas (UML y Maoístas).

Pese a la dureza del terreno y el complejo sistema de representación proporcional que suele retrasar los resultados finales durante semanas, las autoridades locales mantienen que los preparativos siguen su curso.

"Si el tiempo acompaña, no habrá problemas para celebrar la votación", aseguró a EFE Tek Kumar Regmi, oficial del distrito de Humla.