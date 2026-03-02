Mundo
02 de marzo de 2026 - 21:55

La Organización de Cooperación de Shanghái ve "inaceptable" uso de la fuerza contra Irán

Imagen sin descripción

Pekín, 3 mar (EFE).- La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) criticó como "inaceptable" el uso de la fuerza y defendió "resolver el conflicto mediante el diálogo, el respeto mutuo y la consideración de los intereses legítimos de todas las partes", tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, miembro de la organización.

Por EFE

La OCS enfatizó en un comunicado publicado este lunes en su página web "la necesidad de garantizar la soberanía nacional, la seguridad y la integridad territorial de Irán" y expresó su apoyo a que todas las partes "actúen con moderación y pongan fin de inmediato a las acciones que puedan agravar la situación".

"Los Estados miembros de la OCS instan encarecidamente a las Naciones Unidas y a su Consejo de Seguridad a que tomen medidas inmediatas para abordar las acciones que socavan la paz y la seguridad internacionales", indicó el texto.

Asimismo, los países miembros de la OCS expresaron "sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas de los ataques y extienden su solidaridad y apoyo al gobierno y al pueblo iraníes".

El pasado fin de semana, el grupo ya expresó sus condolencias a las autoridades iraníes por la muerte del líder supremo de la república islámica, Alí Jameneí, en un ataque estadounidense e israelí.

La OCS, que no cuenta con cláusulas de defensa mutua, a diferencia de la OTAN, tiene entre sus miembros a China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, que en conjunto agrupan alrededor del 40 % de la población mundial, además de países observadores y socios de diálogo como Egipto, Turquía, Birmania o Azerbaiyán.

Desde la mañana del pasado sábado, Israel bombardea junto a Estados Unidos distintas posiciones en Irán, alegando buscar destruir sus arsenales y producción de misiles balísticos y acabar con el régimen de los ayatolás.

Según la Media Luna Roja, más de 555 personas han muerto en la república islámica a causa de estos ataques, 180 de las cuales perdieron la vida en un ataque contra una escuela en la localidad sureña de Minab.