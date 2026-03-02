La producción de petróleo en Brasil crece un 14,6 % en enero

La media de producción de gas en enero fue de 193 millones de metros cúbicos por día, un 20,2 % más en el comparativo interanual, con una leve caída de 0,6 % en relación con el mes pasado.

Los campos marítimos del horizonte petrolero del presal, localizados en las aguas profundas del océano Atlántico, continúan como los principales productores de hidrocarburos en el país, con el 79,9 % de toda la producción brasileña, con una media de 4,12 millones de barriles de petróleo y gas equivalente por día.

La producción de crudo en estos pozos fue de 3,16 millones de barriles por día en enero, mientras que la de gas sumó 152,9 millones de metros cúbicos diarios.

El campo de Búzios, que explota hidrocarburos en la cuenca marina de Santos, en el presal, se mantiene como el más productivo, con una media diaria de 875,6 barriles de petróleo y gas equivalentes.

El campo de Tupi, también del presal, lidera en la producción de gas, con un promedio de 43,19 metros cúbicos diarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el informe del regulador, las reservas ubicadas en áreas marítimas fueron responsables por el 97,9 % de la producción de petróleo del país en el mes, y por el 87 % del gas extraído.

La petrolera estatal brasileña Petrobras se mantuvo como líder en el período, con una producción promedio de 4,62 millones de barriles de petróleo y gas natural equivalente diarios.

Le siguieron las brasileñas PRIO Tigris, con una producción de 104.448 barriles de petróleo y gas equivalentes diarios y PRIO (67.242); la francesa TotalEnergies (45.380) y la noruega Equinor (41.656), todas en su calidad de integrantes de diferentes consorcios.

Las estadísticas de la ANP reúnen los resultados de la explotación de petróleo y gas natural de 49 empresas que operan en Brasil en 246 áreas cedidas en concesión, once en las que los operadores comparten su producción con el Estado y seis áreas que el Estado le concedió a Petrobras en condiciones especiales.

En 2025, Brasil batió un nuevo récord nacional de producción de hidrocarburos al extraer un promedio de 4,89 millones de barriles diarios equivalentes de petróleo y gas natural.