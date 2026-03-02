La recaudación tributaria en Argentina subió el 20,1 % en febrero

Aún no se conocen los datos oficiales del índice de precios de febrero, pero, según cálculos de consultores privados, en el segundo mes del año la inflación pudo haber registrado un alza interanual del 30,8 %, por lo que la recaudación habría caído en términos reales.

De los datos oficiales difundidos este lunes, se desprende que la recaudación cayó el 11,4 % en comparación con enero pasado.

Este comportamiento de la recaudación se dio en un contexto en el que la inflación se mantuvo alta, del 2,9 % mensual en febrero, de acuerdo con cálculos privados.

La recaudación tributaria en Argentina aumentó en 2025 el 39,4%, hasta los 183,1 billones de pesos.