La televisión estatal iraní y otras zonas de Teherán blanco de nuevos bombardeos

Según la televisión iraní, algunas partes del complejo, situado en el distrito de Evin, en el norte de la capital, sufrieron el impacto de los bombardeos, pero la transmisión no se vio interrumpida y continúa.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que su aviación "atacó y desmanteló el centro de comunicaciones del régimen" iraní.

Imágenes publicadas en las redes sociales de la Corporación de Radiodifusión de Irán (IRIB, por sus siglas en inglés), mostraron columnas de humo elevándose de la zona del complejo.

Los bombardeos también tuvieron como objetivos zonas de la importante calle Valiasr, áreas del este de Teherán y los alrededores del antiguo edificio del Parlamento, indicaron medios iraníes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron en su comunicado que el complejo de IRIB fue utilizado recientemente por las fuerzas del régimen iraní para "impulsar actividades militares bajo la apariencia de actividades civiles".

Según la nota, las actividades del centro eran llevadas a cabo y dirigidas por la Guardia Revolucionaria y, a lo largo de los años, la Corporación de Radiodifusión de Irán instó a la destrucción del Estado de Israel y al uso de armas nucleares.

Este ataque se produjo poco después de que el Ejército de Israel anunciara que pretendía atacar el complejo de IRIB e instara a los ciudadanos a abandonar inmediatamente el área.

Desde la mañana del sábado, Israel bombardea junto a Estados Unidos distintas posiciones en Irán, alegando buscar destruir sus arsenales y producción de misiles balísticos y acabar con el régimen de los ayatolás.

Según la Media Luna Roja, más de 555 personas han muerto en la República Islámica a causa de estos ataques, 180 de las cuales perdieron la vida en un ataque contra una escuela en la localidad sureña de Minab.

En represalia, las fuerzas iraníes han lanzado ataques con drones y misiles contra Israel y contra bases estadounidenses ubicadas en países de la región como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Baréin.