Las exportaciones de Costa Rica crecieron un 3 % en enero de 2026

"El crecimiento sostenido de nuestras exportaciones al iniciar el 2026 confirmó la solidez y diversificación del sector productivo costarricense", dijo en un comunicado el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar.

Según el ministro, "superar los 1.500 millones en enero no solo evidencia la fortaleza de sectores estratégicos como dispositivos médicos, agroindustria e industria alimentaria, sino también la confianza que los principales mercados internacionales mantienen en Costa Rica".

El funcionario afirmó que el Gobierno continuará impulsando una agenda enfocada en la facilitación del comercio, la atracción de inversión y el aprovechamiento de los acuerdos comerciales para consolidar oportunidades y mitigar los retos del entorno global.

Los principales productos de exportación de Costa Rica en el primer mes del año fueron los dispositivos médicos con 629 millones de dólares; la piña (96 millones de dólares), el banano (51 millones de dólares), jarabes y concentrados para bebidas gaseosas (46 millones de dólares), café (30 millones de dólares), entre otros.

El principal mercado para las exportaciones de Costa Rica en enero fue Norteamérica con 688 millones de dólares, seguido por Europa con (310 millones de dólares), América Central (286 millones de dólares) y Asia (127 millones de dólares), entre otros.

En el 2025 las exportaciones de bienes de Costa Rica sumaron 22.855 millones de dólares para un crecimiento del 14 % en comparación con el 2024.