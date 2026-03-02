Las remesas a México bajan un 1,4 % en enero hasta los 4.594 millones de dólares

En el primer mes de 2026, la remesa promedio individual fue de 401 dólares, mayor en 3,9 % a los 385 dólares del mismo mes de 2025.

“Con estos resultados, el superávit de la cuenta de remesas de México con el resto del mundo fue de 4.495 millones de dólares, que se compara con el de 4.551 millones de dólares reportado en enero de 2025”, precisó el banco central mexicano.

Por otro lado, Banxico informó de que los residentes en México enviaron al exterior remesas por un valor de 99 millones de dólares, una contracción interanual del 9,3 %.

Durante 2025 México recibió 61.791 millones de dólares, lo que significó un retroceso interanual del 4,6 % y la primera caída anual después de 11 años de incremento anual consecutivo, según el Banco Mundial.

Los mexicanos son casi la mitad de los once millones de indocumentados en Estados Unidos y sus remesas representan cerca del 4 % del producto interior bruto (PIB) del país, el segundo mayor receptor de remesas del mundo, solo detrás de India

En junio de 2026, el Gobierno de EE.UU. anunció un impuesto del 1 % a las remesas enviadas en efectivo, giros postales, cheques de caja y otros instrumentos similares.

En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, implementó un programa especial para reembolsar a los connacionales el monto que pagarán por los dólares enviados a México y ha criticado la medida adoptada por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, por considerarla una violación al tratado bilateral de 1994 contra la doble tributación.

Los datos se divulgan tras revelarse la semana pasada un crecimiento del 0,6 % del producto interior bruto (PIB) de México en 2025, y un aumento en un 1,8 % de octubre a diciembre, con lo que se recuperó de dos trimestres al hilo con caídas y el país esquivó la recesión.