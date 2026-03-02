Macky Sall, exlíder senegalés, se une a Grossi y Bachelet como candidato a dirigir la ONU

El senegalés, que ejerció como presidente de su país desde 2012 a 2024, fue presentado este lunes oficialmente por Burundi.

Sall, que es geólogo de formación, fue también primer ministro, presidente de la Asamblea Nacional y alcalde de su ciudad natal, Fatick.

Su mandato destacó por aplicar una modernización económica en el país basada en un pensamiento liberal centrado en atraer inversión privada. Aun así, prioriza programas de inclusión social y reducción de la pobreza.

Su candidatura se suma a la del actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, presentada por su país, y la de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, nominada por el Gobierno de Gabriel Boric y apoyada por México y Brasil.

Las elecciones para reemplazar a Guterres, cuyo mandato acaba el 1 de enero de 2027, tendrán lugar a finales de año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al despedirse, el diplomático portugués pondrá fin a dos mandatos consecutivos de cinco años.

Muy probablemente pasará el testigo a un sucesor latinoamericano, si se cumple la regla no escrita de rotación regional de este cargo, que correspondería a continuación a América Latina.

Además de los nombres ya anunciados, suenan como posibles candidatas Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica; la ecuatoriana María Fernanda Espinosa; Mia Mottley, primera ministra de Barbados; Alicia Bárcena, exsecretaria ejecutiva de la CEPAL y Jacinda Ardern, exprimera ministra de Nueva Zelanda.