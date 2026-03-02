Malasia tacha de "acción bárbara" los ataques contra Irán y urge a un alto el fuego

En una sesión parlamentaria, Anwar rechazó enérgicamente la agresión militar, afirmando que viola la Carta de las Naciones Unidas, y advirtió de que la continuación de los ataques estadounidenses e israelíes "contradice los principios acordados por la comunidad internacional".

"Dicha continuación ya ha comenzado a causar un aumento de las tensiones, una mayor escalada e inestabilidad regional, en particular entre los países del Golfo, muchos de los cuales se ven arrastrados al conflicto", sostuvo.

El líder de Malasia, nación de mayoría musulmana, dijo que Israel es "el único país que viola continuamente las resoluciones internacionales" en Oriente Medio, por lo que instó a la cooperación entre las naciones del Golfo "para reunificarse, entablar negociaciones y defender la libertad y la independencia de la región".

Anwar, que en 2025 mantuvo varios contactos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió un alto el fuego inmediato e incondicional, así como "volver a la mesa de negociaciones de forma constructiva".

El dirigente también lamentó la muerte del líder supremo de la República Islámica, Alí Jameneí, en la ofensiva.

Añadió que cerca de 30.000 malasios prestan servicio en la región de Oriente Medio -la mayoría entre Catar, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Jordania- y muchos de ellos se encuentran atrapados debido al cierre del espacio aéreo y las interrupciones de los vuelos.

Irán sigue recibiendo bombardeos de Israel desde que el sábado Estados Unidos y el Estado hebreo coordinaron un ataque conjunto que mató al ayatolá Jameneí y a varios altos cargos del Gobierno.

Por su parte, la república islámica también ha atacado Israel, así como países aliados de Estados Unidos en la región y que albergan sus bases militares, como Kuwait, Arabia Saudita, Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos.