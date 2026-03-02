Melania Trump preside sesión sobre paz e infancia en ONU después de ataque de EEUU a Irán

"La paz no tiene por qué ser frágil. Se logrará una paz duradera cuando el conocimiento y la comprensión se valoren plenamente en todas nuestras sociedades", aseguró la primera dama en su intervención, con la que inauguró la presidencia estadounidense rotatoria del órgano.

Esta fue la primera vez que una primera dama en activo se encarga de golpear el mazo para dar inicio a una sesión del organismo.

EE.UU. convocó esta inusual reunión bajo el título 'Los niños, la tecnología y la educación en los conflictos', y en ella Melania Trump señaló que se debe "mantener la seguridad y, al mismo tiempo, asumir la responsabilidad de prevenir conflictos tanto en tiempos de guerra como de paz, es muy importante".

La última vez que se convocó a este organismo fue el pasado sábado en una reunión de urgencia tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la posterior respuesta del país persa.

La primera dama no hizo ninguna mención a las hostilidades en Oriente Medio. En estos dos días y medio de conflicto, varios menores han perdido la vida, especialmente después del bombardeo contra una escuela de Minap, en Irán.

Según el Ministerio de Salud iraní, al menos 180 personas han muerto en este ataque.

Melania, en cambio, quiso extender su pésame "a las familias que han perdido a sus héroes, quienes sacrificaron sus vidas por la libertad": "Su valentía y dedicación siempre serán recordadas".

Mientras, la secretaria general adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU, Rosemary DiCarlo, sí recordó al comienzo de la sesión la muerte de "posiblemente decenas de niños" en la escuela iraní, y apuntó que las autoridades estadounidenses "están investigando" lo ocurrido.

"Las escuelas de Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Omán han cerrado y han pasado a la enseñanza a distancia debido a las operaciones militares en curso en la región", lamentó DiCarlo.

Melania tampoco hizo alusión directa a la situación de los niños en otros conflictos como el de Ucrania, el de Sudán o el de Gaza, entre otros.