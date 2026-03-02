Mercosur y Canadá avanzan en un TLC y destacan "el espíritu constructivo" de sus reuniones

Según detalló el Mercosur en un comunicado emitido este lunes, las reuniones se llevaron a cabo en Brasilia entre el lunes 23 y el viernes 27 de febrero y consolidaron "el relanzamiento del proceso negociador iniciado tras la reunión de Jefes Negociadores de octubre de 2025".

"La reanudación de las negociaciones envía una señal clara del interés mutuo del Mercosur y Canadá de profundizar sus lazos económicos y de generar nuevas oportunidades para el comercio y el desarrollo de las comunidades en ambas regiones", detalló el texto compartido por el bloque suramericano.

Asimismo, detalló que las delegaciones que participaron "resaltaron el espíritu constructivo y la apertura al diálogo que caracterizaron los intercambios". Añadió que este "permitió registrar avances, intercambiar prioridades e identificar las sensibilidades de ambas partes con un enfoque pragmático y orientado a resultados".

"La Ronda facilitó una revisión integral del estado de las negociaciones y consolidó el compromiso compartido de avanzar hacia un acuerdo equilibrado, ambicioso y mutuamente beneficioso", concluye el documento, en el que se detalla que las partes coincidieron "en la importancia de mantener el impulso mediante trabajo técnico y continuar acercando posiciones en los temas pendientes, con el objetivo compartido de concluir las negociaciones durante el primer semestre de 2026".

En el encuentro participaron los Grupos de Acceso a Mercados de Bienes, Comercio de Servicios, Servicios Financieros, Propiedad Intelectual, Comercio y Desarrollo Sostenible y Solución de Controversias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El 16 de septiembre de 2025, el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés) firmaron un acuerdo comercial que creó un mercado de 300 millones de personas.

Los países que hacen parte del convenio son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, junto a Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein. Juntos representan un PIB de más de 4,3 billones de dólares.

En tanto, el 17 de enero de este año, el Mercosur y la Unión Europea (UE) rubricaron un ambicioso acuerdo de libre comercio que creará la más amplia zona integrada del mundo.

El pacto permitirá crear una zona de libre comercio con unos 720 millones de habitantes y un peso económico de 22 billones de dólares, casi un cuarto del PIB global.