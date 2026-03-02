México exige a Estados Unidos investigar la muerte de connacional bajo custodia del ICE

A través de un comunicado, la dependencia del Gobierno mexicano pidió investigar el "lamentable" fallecimiento del connacional para "determinar responsabilidades y garantizar que estos hechos no se repitan".

Según la información, el mexicano murió en el Centro de Procesamiento de Adelanto, en California, custodiado por el ICE, sin que por el momento haya trascendido su identidad ni las causas del deceso.

Tras este suceso, la Cancillería solicitó a Estados Unidos "información detallada" sobre este hecho, como el expediente médico o los informes de custodia.

Asimismo, el Consulado de México en la ciudad californiana de San Bernardino activó los protocolos de asistencia consular para acompañar "permanentemente" a la familia del fallecido, con quienes contactaron para trasladarle sus condolencias y ofrecer acompañamiento legal, así como apoyo con las gestiones necesarias para la repatriación de sus restos.

"La atención a este tipo de situaciones y el establecimiento de vías para resolverlas son prioritarias para el Gobierno de México. La Cancillería solicitará formalmente la investigación de las condiciones sistémicas que han llevado a que ocurran sucesos tan lamentables como este", concluyó la dependencia gubernamental.

El número de mexicanos fallecidos mientras estaban detenidos por el ICE fue de 7 el año pasado, la cifra más alta desde que se creó esta agencia migratoria, según informaron medios locales de México.

El ICE está llevando a cabo una agresiva política de detenciones y deportaciones que ha llevado a protestas y enfrentamientos con defensores de los inmigrantes en varias puntos del país.