Modi habla con los líderes de Arabia Saudí y Baréin para condenar los ataques iraníes

"He conversado sobre la evolución de la situación en Asia Occidental con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán", afirmó Modi en una publicación en X, y subrayó que la India condena "los recientes ataques contra Arabia Saudí, que violan su soberanía e integridad territorial".

El mandatario indio también informó de la conversación telefónica que mantuvo con el rey de Baréin, Hamad bin Isa Al Jalifa, en la que también condenó los ataques contra este país y se solidarizó "con su pueblo en estos momentos difíciles".

Irán ha bombardeado estos países como respuesta a los ataques recibidos por Estados Unidos e Israel, en una escalada bélica que se ha extendido también a Líbano.

Apenas unas horas antes, el líder indio había abordado la crisis de Oriente Medio en sendas llamadas con su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Estas comunicaciones se producen después de que el Ministerio de Exteriores indio fijara su postura oficial el pasado sábado en un comunicado en el que omitió cualquier condena y se limitó a expresar su "profunda preocupación" y a pedir la "máxima moderación" a todas las partes.

Arabia Saudí es un socio estratégico fundamental para Nueva Delhi tanto a nivel demográfico como energético.

El reino del Golfo alberga a una comunidad de aproximadamente 2,7 millones de indios, una diáspora muy respetada por su contribución al desarrollo del país.

En el plano económico, Arabia Saudí se mantuvo como el tercer mayor proveedor de crudo de la India en los años 2023-24.

En el caso de Baréin, el ancla fundamental de estas relaciones bilaterales es la enorme presencia demográfica, unos 332.000 ciudadanos indios residen actualmente en Baréin, lo que representa casi una cuarta parte de su población total de 1,5 millones de habitantes.