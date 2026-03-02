Mueren diez yihadistas y un soldado en operaciones antiterroristas del Ejército nigeriano

Hasta tres "fallidos asaltos" de los yihadistas contra posiciones militares se produjeron entre la noche del sábado y las primeras horas del domingo pasado en el estado de Borno (noreste), lo que subraya la "creciente desesperación" de los terroristas en estas zonas, recogieron este lunes medios locales.

El 28 de febrero, las fuerzas nigerianas situadas en la localidad de Mayanti se enfrentaron a un "intenso fuego" de los terroristas, que perdieron al menos a cinco de sus miembros en unos combates en los que también murió un militar nigeriano.

Además, el Ejército logró incautarse de tres ametralladoras PKT, dos lanzacohetes RPG-7, cuatro fusiles AK-47, dos rifles FN, tres proyectiles RPG y munición de 7,62 milímetros.

Durante la madrugada del sábado, un grupo de yihadistas atacaron posiciones militares en la zona de Gajiram, asalto que lograron repeler los soldados y en el que murieron al menos tres yihadistas, mientras que un militar nigeriano resultó herido.

El Ejército recuperó cuatro AK-47, cinco bombas antitanque, tres proyectiles de mortero, un dron, seis cargadores de 7,62 milímetros OTAN y otros materiales.

Las Fuerzas Armadas nigerianas mataron a otros dos yihadistas tras una emboscada en los alrededores de Bulturam Corner y Dadinge, en el estado de Gujba (noreste), donde también confiscaron dos AK-47 y cuatro cargadores.

Por otro lado, detuvieron a dos proveedores logísticos del ISWAP en una operación en en la aldea de Kayawa, en el estado de Kigawa (noroeste), en la que destruyeron estructuras de soporte vital y recuperaron medicamentos y materiales médicos utilizados para tratar a los terroristas heridos.

EFE no pudo verificar de manera independiente las muertes reportadas por el Ejército.

El noreste de Nigeria sufre ataques de Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el ISWAP.

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP, en sus siglas en inglés), también suele cometer atentados en los estados de Kebby y Sokoto desde hace unos años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país.