Nearshoring y T-MEC sostienen apetito por logística e industrial en México, según empresas

Las tensiones arancelarias y la estrategia estadounidense para reducir su dependencia de Asia, particularmente de China, aceleraron la decisión de empresas manufactureras de acercar su producción al mercado norteamericano.

En ese contexto, México ganó atractivo como plataforma exportadora por su cercanía geográfica, costos competitivos y acceso preferencial a Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con la Encuesta de Sentimiento de Inversión en Latinoamérica de la firma de servicios inmobiliarios CBRE, difundida este lunes, el entorno regional es “mayormente estable” y los inversionistas retoman operaciones de manera selectiva, con preferencia por activos ligados a producción, almacenamiento y distribución.

En ese escenario, México destaca como un mercado donde se mantiene el apetito por adquisiciones, apoyado en su integración a cadenas manufactureras de exportación y en el fortalecimiento de corredores industriales que conectan el centro y el norte del país con la frontera estadounidense.

“El sentimiento de inversión inmobiliaria en América Latina se mantiene constructivo hacia principios de 2026, con los inversionistas manteniendo o aumentando moderadamente los niveles de actividad. Las intenciones reflejan una postura equilibrada, caracterizada por una ejecución cautelosa y un despliegue selectivo de capital en medio de un entorno macroeconómico más normalizado”, señaló Lyman Daniels, presidente de CBRE México, Colombia y Centroamérica.

La encuesta se realizó del 10 de noviembre al 10 de diciembre de 2025 entre inversionistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México.

El dinamismo ocurre además en un momento clave para el acuerdo comercial norteamericano, que contempla una revisión por parte de sus tres socios.

Aunque no implica necesariamente una renegociación integral, el proceso genera atención en los mercados por la posibilidad de ajustes en disposiciones comerciales. Analistas advirtieron que la certidumbre sobre la continuidad del T-MEC será fundamental para sostener el flujo de inversiones vinculadas al ‘nearshoring’.

En México, la preferencia por logística e industrial también se refleja en la elección de ubicaciones. CBRE identifica como submercados atractivos a Ciudad de México y plazas industriales como Monterrey, Tijuana y Querétaro, asociadas a fabricación, exportación y redes de transporte.

También menciona a Guadalajara, la región sur-sureste, Toluca, Ciudad Juárez y San Luis Potosí, donde se anunciaron inversiones y ampliaciones de parques industriales.

Por sectores, el documento indicó que México “muestra una fuerte preferencia por activos industriales, logísticos y de oficinas, con un sentimiento positivo impulsado por el acuerdo comercial de Norteamérica, el T-MEC”.

Asimismo, se observa interés en el segmento hotelero, tanto de ocio como de negocios, así como en desarrollos residenciales y comercio minorista.

En cuanto a valoraciones, CBRE señaló que las tasas de capitalización en la región sugieren estabilidad general y que en mercados grandes y líquidos como México los rangos son más contenidos frente a otras plazas, lo que apuntó a una normalización del precio del riesgo en un entorno todavía influido por la volatilidad global y las tensiones comerciales.