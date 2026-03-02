Nuevo Gabinete de ministros de Perú pedirá voto de confianza del Congreso el 18 de marzo

"Luego de eso se realizará la votación respectiva para ver si se aprueba o no se aprueba el gabinete", señaló Rospigliosi a periodistas.

El presidente encargado del legislativo, que representa al partido fujimorista Fuerza Popular, consideró que debido "a las últimas crisis" políticas que ha enfrentado su país y "a la situación complicada" causada por las lluvias e inundaciones en diferentes regiones, "es necesario, recomendable, tener la debida sensatez, la debida tranquilidad para mantener la estabilidad".

"Pero será el pleno del Congreso el día miércoles 18 el que tenga la última palabra", remarcó.

La información fue confirmada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que señaló en la red social X que" el Gobierno reafirma su firme voluntad de diálogo y coordinación con el Congreso" por lo que se realizará la presentación del gabinete ante el pleno "en el marco del proceso constitucional para la solicitud del voto de confianza".

Tras asumir la presidencia del Consejo de Ministros el pasado 25 de febrero, Miralles afirmó que la "primera tarea" del Gobierno de transición que preside desde el pasado 18 de febrero el legislador izquierdista José María Balcázar, "es asegurar la transición democrática coordinada y transparente" en su país.

Miralles enfatizó que su país "necesita el cierre de esta etapa de incertidumbre política", en alusión a los últimos cambios en la jefatura de Estado que llevaron a la destitución del derechista José Jerí de la presidencia transitoria y la posterior designación de Balcázar por el Congreso.

También, aseguró que se mantendrá una coordinación estrecha con los organismos electorales tanto para la entrega de recursos económicos como para asegurar la "neutralidad absoluta" del Ejecutivo en el proceso electoral que se celebrará el próximo 12 de abril para elegir al nuevo Gobierno peruano.