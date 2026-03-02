Numerosas aerolíneas mantienen suspendidos sus vuelos a Oriente Medio por guerra en Irán

El aumento de las tensiones en Oriente Medio tras la ofensiva de EEUU e Israel del pasado sábado contra Irán y la respuesta de las autoridades de este país con el ataque a objetivos estadounidenses e israelís en la región, provocó el cierre del espacio aéreo en la zona y la suspensión de los vuelos.

Aunque este lunes la operativa se ha retomado en algunos aeropuertos de la región, como los de Dubai o Riad, numerosas compañías de todo el mundo han mantenido la suspensión de sus vuelos a la región siguiendo las recomendaciones de las autoridades de seguridad aérea.

En el caso de las aerolíneas españolas, Iberia ha decidido ampliar hasta el próximo viernes 6 de marzo, incluido, la cancelación de sus vuelos a la capital de Catar, Doha.

Por su parte, Air Europa e Iberia Express han cancelado sus vuelos entre Madrid y Tel Aviv (Israel) hasta los próximos días 9 y 10 de marzo, respectivamente.

Esta misma línea, la finlandesa Finnair también prolongará la cancelación de vuelos a Doha hasta el 10 de marzo y a Dubái hasta el 28 del mismo mes, mientras que el grupo Lufthansa ha decidido suspender sus vuelos a Oriente Medio hasta el 8 de marzo.

Por su parte, las aerolíneas turcas han decidido suspender los vuelos a Catar, Kuwait, Bahréin y Emiratos Árabes hasta mañana, martes, pero han retomado este lunes los de Omán y los que se dirigen a Riad, Yeda y Medina en Arabia Saudí.

En esta línea, los vuelos de las compañías turcas a Irán, Irak, Siria, Líbano y Jordania quedan cancelados hasta el 6 de marzo, medida que se extiende hasta el 12 de marzo en el caso de los vuelos de la compañía Pegasus a Irán.

Ethiopian Airlines, la mayor aerolínea de África, ha decidido también cancelar sus vuelos con origen o destino en Amán, Beirut, Baréin, Tel Aviv, Doha, Kuwait, Dubái, Sharjah, Abu Dabi y Dammam “hasta nuevo aviso”.

Por el contrario, las aerolíneas de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunciaron que este lunes los aeropuertos de Dubai -el internacional y el Dubai World Central- reanudarán sus operaciones con un número "limitado" de vuelos.

En este contexto, las compañías Emirates y Flydubai indicaron que comenzarán a operar desde esta mismo lunes por la tarde, dando prioridad a los pasajeros que tuvieran reservas estos pasados días.

En Arabia Saudí ya hay aviones yendo o partiendo desde ciudades como Riad, Dammam o Yeda, y también Mascate (Omán) y Adén (Yemen) tiene aeronaves aterrizando en sus aeropuertos, así como en Jordania.

Catar, Baréin y Kuwait siguen sin retomar sus vuelos y la aerolínea Qatar Airways informó que sus operaciones siguen suspendidas por el cierre del espacio aéreo catarí.

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) extendió este lunes hasta el próximo viernes la duración de su advertencia a las aerolíneas para que no operen en el espacio aéreo de Oriente Medio, emitida originalmente el sábado a raíz de los bombardeos de Israel y EE. UU. contra Irán.

El riesgo para la aviación civil se debe sobre todo a la actividad de sistemas de defensa aérea a diversos niveles de altitud y al lanzamiento de misiles balísticos y de crucero y de otros tipos de armamento, de lo que se deriva el riesgo de errores de identificación y de cálculo o de que fallen procedimientos de intercepción.