Opositor venezolano Guanipa aboga por liberación de todos los presos políticos militares

En su cuenta de X, Guanipa subrayó que "la liberación de militares perseguidos y apresados por años" ha sido una exigencia de Venezuela, donde, a su juicio, el Gobierno "ha sido implacable" con los funcionarios de las Fuerzas Armadas.

"Todos los presos políticos, civiles y militares, deben lograr la libertad plena, inmediata e incondicional", manifestó el también exdiputado, aunque el Gobierno niega que haya personas detenidas por estos motivos y asegura que cometieron delitos.

El sábado, el presidente de la comisión parlamentaria para la aplicación de la Ley de Amnistía en Venezuela, el diputado Jorge Arreaza, informó de que 31 militares fueron excarcelados con "medidas alternativas" con el objetivo de contribuir a la paz.

A través de un mensaje en X, el diputado indicó entonces que el Sistema de Justicia Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) acordó otorgar estas medidas el viernes a los militares, quienes, añadió, ya se encuentran en libertad.

Arreaza no precisó las identidades de los militares o cuáles son sus causas ante la Justicia.

El viernes, el presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, informó de la excarcelación de al menos ocho presos políticos militares, entre ellos, Rocío Fernández, capitán del Ejército Bolivariano y perteneciente al pueblo indígena wayú, y Jesús Sifontes, teniente de corbeta de la Armada.

Foro Penal indicó que ambos estaban "arbitrariamente" detenidos desde agosto de 2024, cuando Venezuela atravesaba una crisis que se desató tras la cuestionada victoria de Nicolás Maduro en las presidenciales de julio de ese año, proclamada por un organismo electoral afín al chavismo que luego no publicó las actas de votación.

El Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad en febrero una histórica Ley de Amnistía para los casos de presos políticos desde 1999 hasta 2026, pero que se aplicará de forma específica a 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.