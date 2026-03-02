Orbán sostiene con imágenes satelitales que el crudo ruso puede volver a fluir por Ucrania

"He recibido un detallado informe sobre el ataque contra el oleoducto Druzhba y sobre el estado actual de la infraestructura", informó el primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, en un vídeo en Facebook, afirmando que los documentos indican que nada imposibilita la reanudación del tránsito por Ucrania.

Orbán publicó dos imágenes satelitales de la estación de bombeo de crudo de Brodi, al oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, una tomada el 31 de enero, cuatro días después del ataque ruso, mientras que la segunda es del 21 de febrero.

Las imágenes satelitales y "la información operativa disponible" evidencian que el oleoducto "sigue siendo plenamente operativo", sostuvo Orbán, considerado el líder comunitario más cercano a Moscú.

"Hemos constatado que el ataque no afectó directamente a la tubería", añadió el jefe de Gobierno húngaro, sin mencionar que el oleoducto resultó dañado en un ataque ruso a finales de enero.

En la primera imagen se ve un contenedor dañado y en llamas, mientras que en la segunda ya no se perciben los daños, y la explicación de las fotos afirma que la tubería del oleoducto no resultó afectada.

Según Orbán, es el mismo presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha decidido no reanudar el tránsito del crudo ruso hacia el país centroeuropeo, algo que tachó de "chantaje flagrante" contra Hungría.

El líder húngaro hizo un llamamiento a Zelenski para que se reanude "inmediatamente" el tránsito y para que permita el acceso de inspectores húngaros y eslovacos que analizarían en el lugar del ataque el estado de las infraestructuras.

Orbán anunció el viernes que Hungría y Eslovaquia, el otro país muy dependiente del suministro del crudo ruso por el oleoducto, formaron una comisión para analizar la situación en el lugar.

Budapest y Bratislava, otro Gobierno cercano a Moscú, anunciaron que suspenden la exportación de diésel hacia Ucrania, mientras que Eslovaquia también cortó el suministro de electricidad hacia el país vecino, que lleva cuatro años luchando contra la invasión de Rusia.

Orbán asimismo también adelantó que Hungría vetará un préstamo de la UE de 90.000 millones de euros para Ucrania, así como el vigésimo paquete punitivo contra Rusia, hasta que Kiev reanude el tránsito del crudo.

"Mantendremos nuestras contramedidas de forma indefinida hasta que la parte ucraniana restablezca el transporte de crudo", reafirmó ahora Orbán y añadió que "Hungría no se dejará amedrentar".

Hungría se encuentra en plena campaña electoral de cara a las elecciones legislativas del 12 de abril, en las que Orbán, después de 16 años en el poder con mayorías absolutas, podría sufrir una derrota ante el conservador Péter Magyar.