Ordenan un examen médico al teólogo islámico Ramadan, acusado de violar a tres mujeres

La presidenta del tribunal correccional departamental de París encargó el informe a dos neurólogos que deben determinar si Ramadan, que sufre esclerosis múltiple, está en condiciones de asistir a las audiencias que deben prolongarse hasta el 27 de marzo.

De ese examen, que debe de estar listo para el próximo miércoles, dependerá si continúa el juicio o si se aplaza a una fecha ulterior.

Ramadan, que niega haber violado entre 2009 y 2016 a las tres mujeres que lo denunciaron, se encuentra hospitalizado en Suiza desde el sábado pasado debido a la esclerosis múltiple que padece, según su defensa, que solicitó un aplazamiento del juicio.

Tanto el fiscal, que pidió una orden de detención internacional, como la defensa de una de las mujeres, vieron en este traslado y hospitalización un intento de evitar el juicio "por todos los medios", en línea con su actitud de los últimos años.

Pese a tener su residencia asignada a las afueras de París, como señaló la presidenta del tribunal, se da la circunstancia de que Ramadan, que está bajo vigilancia judicial en Francia, se ha trasladado a vivir a la frontera francosuiza para visitar con frecuencia a su madre, de 93 años, en Ginebra, donde se encuentra hospitalizado ahora, precisó su abogada.

Condenado ya a tres años de prisión, dos de ellos firmes, en el país alpino por hechos similares, el teólogo, de 63 años, una referencia intelectual del mundo islámico, se enfrenta en Francia a una pena de hasta 20 años de prisión por violaciones agravadas con violencia, una de ellas cometida contra una persona vulnerable.

Las demandantes describieron relaciones sexuales particularmente brutales, que Ramadan negó inicialmente, pero que posteriormente reconoció, aunque se escudó en que fueron supuestamente consentidas.