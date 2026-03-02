Orsi destaca la oportunidad de Uruguay de desempeñar un rol activo en el escenario global

Así lo indicó en un discurso en el que rindió cuentas de su primer año como mandatario y destacó los logros conseguidos en materia de economía, relaciones internacionales, educación, seguridad o salud.

"En este primer año ha quedado claro que Uruguay tiene la oportunidad y responsabilidad de desempeñar un rol proactivo y constructivo tanto en el escenario regional como en el global", dijo Orsi.

Recordó que el país fue convocado a presidir el Consenso de Brasilia, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y el Grupo de los 77 más China.

Asimismo, en la segunda mitad del año asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur, bloque del que destacó las firmas con la Asociación Europea de Libre Comercio y con la Unión Europea.

Recordó que en noviembre fue aceptada la solicitud de Uruguay de adhesión al Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico, conformado por doce países que representan el 12 % del Producto Interno Bruto mundial (PIB) y tienen 595 millones de personas.

También, que en febrero se solicitó de manera formal la incorporación a la Asociación Económica Integral Regional, cuyos países representan el 30 % del PIB mundial.

"Para un país de dimensiones como el nuestro, el multilateralismo fue, es y siempre será esencial", puntualizó el mandatario.

En el plano económico, Orsi aseguró que en el primer año de su Gobierno hubo un aumento del salario real del 2,3 %, se crearon 26.000 nuevos puestos de trabajo y hubo un récord en las exportaciones de bienes, que alcanzaron los 13.400 millones de dólares.

Orsi aseguró que recibió el Gobierno con "un déficit fiscal superior al 4 % del PIB, el que definió como "el más alto en décadas" y con gastos trasladados a 2025 "por varios millones de dólares".

"Con aciertos, con errores, empezamos por ordenar para poder transformar. No hay transformación posible sin bases firmes", enfatizó el presidente.