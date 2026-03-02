Peritos informáticos hallan documento clave del criptofiasco $LIBRA que involucra a Milei

El pasado 14 de febrero, Milei hizo una publicación en redes sociales en apoyo al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que dijo se dedicaría a "financiar emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina" y cuyo valor se disparó con rapidez tras la mención del presidente para luego desplomarse en forma súbita, provocando pérdidas millonarias en sus inversores.

El proyecto $LIBRA le fue presentado a Milei por el empresario estadounidense Davis, cara visible de la empresa Kelsier Ventures, quien se autodefinió como "asesor" del presidente.

Si bien Milei negó haber firmado un acuerdo con Davis en entrevistas televisivas brindadas después del escándalo, diferentes copias del borrador de ese documento fueron halladas en uno de los dispositivos electrónicos de Mauricio Novelli, empresario argentino que conectó al mandatario con el estadounidense.

Los archivos fueron detectados por los expertos de Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal (MPF), en el marco de intercambios entre Novelli y Davis destinados a definir la versión final del documento antes de una eventual firma presidencial.

El 30 de enero, dos semanas antes del lanzamiento de $LIBRA, Davis y Milei mantuvieron en la sede del Ejecutivo una reunión programada por Novelli.

"Un gran paso en nuestra visión de garantizar que la próxima generación de tecnología y finanzas llegue a las masas. Estamos orgullosos de asesorar a Javier Milei en la ejecución de este objetivo en Argentina y seguir cambiando el mundo para mejor", escribió luego Kelsier Ventures en su cuenta de la red social X.

Tras el desplome de la moneda, miles de inversores denunciaron haber apostado fallidamente al activo y el caso derivó en la apertura de investigaciones judiciales en Argentina y en Estados Unidos, que involucran tanto al presidente como a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.