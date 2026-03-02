Mundo
02 de marzo de 2026 - 04:35

Presidente suizo habla con líderes de Kuwait y Emiratos sobre escalada conflicto regional

Imagen sin descripción

Ginebra, 2 mar (EFE).- El presidente suizo, Guy Parmelin, mantuvo anoche contactos por vía telefónica con su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahayan, y con el príncipe heredero de Kuwait, Sabah Al-Khalid Al-Saba , para analizar la escalada regional del conflicto iniciado el sábado con los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán y la posterior respuesta iraní.

Por EFE

En las conversaciones se subrayó "la necesidad de evitar una mayor desestabilización regional", señaló en su cuenta de X el presidente suizo, quien en febrero viajo a Kuwait y también a los Emiratos Árabes, donde asistió a la Cumbre Global de Gobiernos de Dubai.

El presidente helvético insistió en que su país "pide el pleno respeto del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas y el derecho humanitario" ante la actual escalada bélica.

"Todas las partes deben proteger a los civiles y la infraestructura civil, desescalar de inmediato y volver a la diplomacia", aseguró en la red social.