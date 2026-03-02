Presidente suizo habla con líderes de Kuwait y Emiratos sobre escalada conflicto regional

En las conversaciones se subrayó "la necesidad de evitar una mayor desestabilización regional", señaló en su cuenta de X el presidente suizo, quien en febrero viajo a Kuwait y también a los Emiratos Árabes, donde asistió a la Cumbre Global de Gobiernos de Dubai.

El presidente helvético insistió en que su país "pide el pleno respeto del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas y el derecho humanitario" ante la actual escalada bélica.

"Todas las partes deben proteger a los civiles y la infraestructura civil, desescalar de inmediato y volver a la diplomacia", aseguró en la red social.