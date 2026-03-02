Qué ha pasado en las ultimas horas, en el tercer día de la guerra contra Irán

- En Teherán, la Media Luna Roja iraní elevó este lunes el número de muertos en Irán en los ataques de Estados Unidos e Israel a 555 en dos días y medio de guerra.

- En Beirut, al menos 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas la madrugada de este lunes en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut y el sur del Líbano, en respuesta a un ataque del grupo chií libanés Hizbulá en medio del conflicto con su aliado Irán.

- En Israel, no se han reportado nuevas víctimas mortales, más allá de las 10 personas fallecidas entre el sábado y el domingo.

- El grupo chiíta Hizbulá lanzó varios proyectiles contra instalaciones militares en el norte de Israel. Israel respondió lanzando una intensa oleada de bombardeos contra los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye.

- El Ejército israelí ha llamado a filas a cerca de 100.000 reservistas, que se suman a soldados regulares, a fin de defender las fronteras con Siria y el Líbano, pero también su control sobre los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, señaló este lunes al jefe del grupo chií Hizbulá, Naim Qassem, como un "objetivo" e insistió en que la milicia libanesa "pagará un alto precio" por sus ataques.

- Desde Jerusalén, el Ejército israelí aseguró este lunes haber bombardeado varios cuarteles subterráneos del régimen iraní en Teherán y ha advertido que la guerra durará el tiempo que sea necesario .

- En Teherán, la Guardia Revolucionaria iraní informó este lunes de una nueva oleada de ataques contra objetivos gubernamentales y militares en varios puntos de Israel.

- Un dron cayó en una base del Reino Unido en Chipre: el presidente de Chipre, Nikos Jristodoulides, confirmó este lunes que era un dron Shahed, de producción iraní, y que impactó poco después de la pasada medianoche (local) en las base militar británica en Akrotiri, situada en el suroeste de la isla, causando daños materiales menores.

- Incidente de un F15 en Kuwait: Medios iraníes informaron este lunes del derribo de un caza F-15 de Estados Unidos que pretendía atacar el territorio iraní y que cayó en Kuwait, mientras que ese país anunció que varias aeronaves estadounidenses se habían estrellado este lunes, pero que sus tripulantes sobrevivieron, sin mencionar un posible derribo.

- En Viena, el director general del OIEA, Rafael Grossi, aseguró que por ahora no se han producido ataques de Israel o EEUU contra instalaciones nucleares en Irán, ni se han detectado aumentos de la radiación por encima de lo normal en los países limítrofes. Pero el embajador de Irán ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Ali Reza Najafi, aseguró que Israel y EEUU han atacado de nuevo la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz, en el centro de Irán.

- La refinería del gigante petrolero saudí Aramco en la ciudad portuaria de Ras Tanura, una de las mayores del país árabe, recibió el impacto de los restos de dos drones iraníes interceptados por las defensas antiaéreas saudíes, lo que generó "un pequeño fuego" en las instalaciones y el cierre de algunas "unidades" como medida de precaución.

- Además, las navieras empiezan a tomar precauciones: la empresa japonesa de transporte ONE (Ocean Network Express), con sede en Singapur, suspendió este lunes temporalmente su actividad "hacia y desde" el Golfo Pérsico, mientras que la naviera estatal china Cosco Shipping anunció que está reorganizando la navegación de sus buques en el golfo Pérsico, aunque no ha comunicado una suspensión formal de operaciones. Se suman a otras navieras como Maersk y Mediterranean Shipping Company (MSC) que anucniaron el domingo la suspensión temporal de la circulación por el estrecho de Ormuz.

- Y las aerolíneas: El grupo Lufthansa suspende sus vuelos a Oriente Medio hasta el 8 de marzo, uniéndose a decenas de aerolíneas de todo el mundo que ya han anunciado medidas similares, que han dejado en tierra a cientos de personas.