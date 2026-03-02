Rubio niega que EE.UU. atacara deliberadamente una escuela en Irán

"Estados Unidos no atacaría deliberadamente una escuela. Nuestros objetivos son los misiles, tanto la capacidad de fabricarlos como la capacidad de lanzarlos, y los drones de ataque unidireccional; ese es nuestro enfoque y en eso estamos concentrados", respondió Rubio a la prensa en el Capitolio.

El ataque aéreo al que se refiere Rubio tuvo lugar en una escuela primaria en Minab, en el sur de Irán, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país persa, comenzada el sábado.

Las cifras oficiales han variado en los primeros días, pero según el Ministerio de Salud iraní, al menos 180 personas han muerto en este ataque, y las imágenes compartidas por medios locales muestran la devastación en el lugar.

Durante su intervención, Rubio también defendió la legitimidad del ataque estadounidense en la capital iraní y aseguró que "Los golpes más duros aún están por venir del ejército estadounidense", resaltando que la campaña continuará para destruir la capacidad de misiles balísticos.